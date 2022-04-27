Велопарады пройдут в 16 югорских городах в честь Дня Победы

Велосипедные парады пройдут в 16 городах ХМАО в честь 77-летия Победы в Великой Отечественной войне. Ожидается, что в них примут участие свыше 3 тыс. жителей региона, а самый протяженный маршрут составит около 20 км, сообщил автор проекта Владислав Малюгин.

«7-9 мая более трех тыс. человек в 16 городах Югры примут участие в патриотическом велосипедном параде "Звезда памяти", посвященном 77-летию Победы в Великой Отечественной войне. Все желающие в возрасте от восьми лет возложат цветы к мемориалам с Вечным огнем и проедут на велосипедах свои маршруты в легком, спокойном темпе», - рассказал Малюгин ТАСС.

Велопарады, в частности, пройдут в городах Междуреченский, Урай, Югорск, Нягань, Нефтеюганск, Сургут, Мегион. Самый протяженный маршрут будет в Ханты-Мансийске - около 20 км.