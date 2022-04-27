Великобритания включила в санкционный список югорских сенаторов Исакова и Новьюхова

Члены Совета Федерации от ХМАО Эдуард Исаков и Александр Новьюхов попали под санкции Великобритании. Об этом сообщается на сайте британского правительства.

В новый санкционный список Великобритании попали 195 физических и юридических лиц из России. Причиной стало одобрение закона о признании ДНР и ЛНР. Это действие поддерживает «политику и (или) действия, направленные на дестабилизацию Украины и (или) подрывающие территориальную целостность, суверенитет или независимость Украины, либо создающие для них угрозу», следует из документа.

Включение в санкционный список предполагает запрет на въезд в Великобританию и заморозку активов на территории страны в случае их обнаружения.

Вместе с Исаковым и Новьюховым в санкционные списки Великобритании попали сенаторы от Тюменской области — Дмитрий Горицкий и Павел Тараканов и от ЯНАО — Григорий Ледков и Елена Зленко.

Добавим, что ранее Эдуард Исаков и Александр Новьюхов были включены в санкционный список Евросоюза.