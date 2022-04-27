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Мэрию в ХМАО заставили убрать незаконную свалку

Суд обязал мэрию Березовского района ликвидировать незаконную свалку

Мэрию в ХМАО заставили убрать незаконную свалку
pixabay.com

Прокуратура Березовского района Югры выиграла суд с администрацией района. Суд обязал чиновников ликвидировать несанкционированную свалку в селе Теги, убирать которую добровольно они не хотели. Об этом сообщает пресс-служба окружного надзорного ведомства.

«Размещение отходов на данном участке создавало угрозу для жизни и здоровья граждан и могло повлечь за собой неблагоприятные последствия. Однако меры к ликвидации несанкционированного места размещения отходов администрацией Березовского района длительное время не принимались», — говорится в сообщении.

Суд, куда обратился прокурор, согласился с его доводами. Свалку уже ликвидировали.


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Сегодня в 10:42, просмотров: 88, комментариев: 0

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