Жительница Нефтеюганска может лишиться свободы из-за десяти патронов

Полиция задержала 35-летнюю жительницу Нефтеюганска за незаконное хранение боеприпасов. Женщина хранила у себя десять патронов, но не состояла на учете специализированных органов в качестве владельца оружия.

«Проведенное исследование показало, что изъятые патроны являются боеприпасами кольцевого воспламенения для нарезного огнестрельного оружия», - отметили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело по ст. 222 УК РФ «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств»». Югорчанке грозит наказание в виде лишения свободы сроком до четырех лет. Ранее она уже попадала в поле зрения правоохранителей за совершение противоправного деяния, уточнили в полиции.