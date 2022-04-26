В Югре учебные дни будут начинаться с поднятия флага и исполнения гимна

Новая школьная традиция появилась в Югре – в гимназии №1 Ханты-Мансийска провели первую линейку с гимном и подъемом российского триколора, сообщает «Югра-ТВ». Это патриотическое нововведение введено по распоряжению Минпросвещения России. Пока подобные линейки будут «обкатываться» в нескольких образовательных учреждениях, а с 1 сентября это станет обязательной программой для всех школ страны. Поднимать флаг будут отличники, победители олимпиад, конкурсов и соревнований, а также члены движения «Юнармия».

«На самом деле это мероприятие, воздействие очень глубокое, можно даже сказать на генетическом уровне, на любого человека оказывает, – цитирует телеканал директора департамента образования и науки Югры Алексея Дренина. – Это ровно тот момент, когда фактически у тебя есть повод задуматься о судьбе, об истории государства. Флаг – это гораздо больше, чем символ, это то, что объединяет и должно объединять всех граждан Российской Федерации».