В 12 муниципалитетах ХМАО выявлены новые случаи коронавируса

В ХМАО за последние сутки выявлено 38 новых случаев заражения коронавирусом, днем ранее было 53. Новые заболевшие зафиксированы в 12 муниципалитетах, из них в Сургуте, Нижневартовске и Нягани – по 7, Октябрьском районе – 6.

У четырех новых заболевших наблюдается пневмония, у 34 коронавирус протекает с симптомами ОРВИ.

Летальных случаев в Югре за сутки не зафиксировано. За весь период в округе, по официальным данным, от коронавируса умерли 2 538 человек. Выздоровели за весь период 205 853.