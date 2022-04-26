Второй автомобильный мост через Обь построят за 60,9 миллиардов рублей

В Югре определили подрядчика, которые возведет второй автомобильный мост через Обь. Победителем конкурса стала компания «Мостострой-11», предложившая цену контракта – 60,9 миллиардов рублей, сообщили в пресс-службе окружного правительства.

«Второй мостовой переход через реку Обь в районе Сургута – один из важнейших инфраструктурных объектов, обеспечивающих развитие транспортной доступности не только Югры, но и арктических территорий. Он станет важной частью перспективных федеральных транспортных коридоров Тюмень – Тобольск – Сургут – Новый Уренгой – Надым – Салехард и Пермь – Ивдель – Ханты-Мансийск – Сургут – Нижневартовск – Томск», – подчеркнули в ведомстве.

Также новый объект сможет разгрузить первый мост через Обь в районе Сургута, который работает в режиме трехкратной перегрузки.

Напоминаем, завершение строительства планируется в 2026 году. Второй мост с учетом всех переходов будет длиной 45,56 километров.