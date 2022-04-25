600 сотрудников стройкомпании в Югре ожидает увольнение

Увольнение почти 600 работников планирует строительная компания «Cибпpoмcтpoй». Причина – падение объемов реализации готовой продукции. Об этом сообщил замдиректора департамента труда и занятости ХМАО Алексей Мокринский в ходе прямого эфира, посвященного обеспечению устойчивого развития экономики.

«Численность работников, предполагаемых к увольнению в связи с ликвидацией организаций или сокращением штата в Югре, составляет 1 389 человек. Основная доля приходится на отрасль строительства, почти половина. Стало это возможным из-за заявленного массового высвобождения 589 работников в домостроительной организации "Cибпpoмcтpoй" в связи с уменьшением объемов реализации готовой продукции», - цитирует Мокринского ТАСС.

По его словам, центр занятости населения Сургута разработал план мероприятий по стабилизации ситуации. В их числе – переобучение увольняемых и участие во временных работах. Также рассматривается вопрос их трудоустройства в другие организации по аналогичным профессиям. «Работники данной организации не очень активно реагируют на предложения центров занятости, поскольку они хотят остаться на предприятии, в том числе и в связи с высокой зарплатой», - добавил замглавы департамента.

В целом в Югре численность безработных граждан составляет 4,3 тыс. человек, уточнил Алексей Мокринский. В режиме неполной занятости находятся 999 работников в 33 организациях.