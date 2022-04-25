16+
Логотип Сиапресс
USD  73,5050   EUR  80,0249  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Югорчанина арестовали за закладки с наркотиками

Полицейские поймали югорчанина с наркотиками в карманах

Югорчанина арестовали за закладки с наркотиками
pixabay.com

В Нижневартовске полицейские задержали 35-летнего жителя Стрежевого, подозреваемого в незаконном обороте запрещенных веществ. Как сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО, в личных вещах мужчины находились «9 свертков, приготовленных к сбыту, с порошкообразным веществом». Также рядом с местом задержания полицейские обнаружили одну закладку с наркотиками.

«Свертки были направлены на экспертизу, результат которой показал, что в пакетиках находился наркотик - a-pvp, массой более 10 граммов», - говорится в сообщении пресс-службы.

По данным полиции, задержанный приобретал наркотики с помощью Интернета для дальнейшего их сбыта бесконтактным способом. Мужчину арестовали. Известно, что ранее он уже был судим за аналогичные преступления.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 15:24, просмотров: 126, комментариев: 0

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Сургут наконец получил плюс 1586
  2. ​Сургут простится с Атанасом Атанасовым 1452
  3. ​Совесть Атанаса 843
  4. Как Югра поддерживает бизнес — заместитель губернатора Роман Генкель // ONLINE 25 апреля в 17.00 836
  5. Жители 26 и 27 микрорайонов Сургута на несколько часов останутся без света 583
  6. ​Школу надо менять 434
  7. Югорские нефтяные компании усилили контроль за безопасностью своих объектов 430
  8. Администрация выплатила лангепасцу 20 тысяч после нападения собаки 350
  9. В Мегионе сбили 10-летнего пешехода 337
  10. Сургут лидирует в ХМАО по суточной заболеваемости коронавирусом 321
  1. «Самая большая трагедия — расчеловечивание человека, приведение его в состояние злобного зверя, способного всех изничтожить» 5447
  2. Дедушка Атанас 4993
  3. «Мне хочется, чтобы искусство попало в Вечность, а не в какую-то конкретную действительность» 2690
  4. ТРЦ «Вершина» с новым названием вновь выставили на торги в Сургуте 1990
  5. ​Торгово-развлекательные центры потеряли массу арендаторов и теперь закроются? (На самом деле нет) 1938
  6. ​В бюджете Югры появились «лишние» 16,5 млрд рублей. На что потратят 1884
  7. ​Ледоход в ХМАО ожидается раньше обычного 1789
  8. ​«Вершина» стала ближе 1680
  9. ​У югорчанина, распространившего интимный снимок подруги, нашли склад оружия 1678
  10. В Сургуте завод обрабатывает уникальным составом нефтегазовые трубы, чем повышает их срок жизни в 10 раз 1659
  1. ​Развязка сияет, что дальше? 6381
  2. «Самая большая трагедия — расчеловечивание человека, приведение его в состояние злобного зверя, способного всех изничтожить» 5447
  3. ​Контакт с реальностью 5388
  4. Дедушка Атанас 4993
  5. Затяните свои пояса 4580
  6. Какие изменения произойдут в налоговом законодательстве в апреле? 4501
  7. Вышкарь 4387
  8. На ошибках не учимся 4018
  9. ​Спасти вокзал 3978
  10. ​Отвалятся 3751

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика