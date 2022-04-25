Учебник из Югры вошел в число призеров федерального конкурса

«История развития города Нягани» заняла второе место во всероссийском конкурсе «Лучший учебник». Как рассказывает ugra-news.ru, эта книга была выпущена в январе тиражом три тысячи экземпляров. В ней 200 страниц, писали эту работу шесть человек в течение двух лет. Они собирали, анализировали и систематизировали исторические материалы и документы, записывали воспоминания старожилов. Часть фактуры, изложенной в учебнике, вообще ни разу нигде не публиковалась.

«Теперь учителям истории гораздо будет проще. Не надо выискивать, из крупиц составлять исторические явления, моменты о нашем городе, – рассказывает учитель истории и обществознания Дмитрий Жуков. – Достаточно достать учебное пособие, где в хронологическом порядке излагаются основные моменты развития нашего города, моменты развития экономики города, который является составной частью истории не только округа, но и частичкой истории России в целом».