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Мэрию в ХМАО обязали ликвидировать свалку, расположенную рядом с аэропортом

Суд обязал администрацию Советского района убрать свалку, расположенную рядом с аэропортом

Мэрию в ХМАО обязали ликвидировать свалку, расположенную рядом с аэропортом
pixabay.com

Администрация Советского района должна ликвидировать полигон твердых бытовых отходов, расположенный рядом с аэродромом. Соответствующее решение вынес апелляционный суд Югры после проверки Уральской транспортной прокуратуры.

В ведомстве установили, что в шестой подзоне приаэродромной территории аэропорта функционирует полигон, собственником которого является администрация Советского района.

«На данном полигоне эксплуатирующей организацией ведется деятельность по размещению и захоронению пищевых отходов, что способствует привлечению и массовому скоплению птиц, которые перемещаются в сторону аэропорта. В связи с этим работа полигона создает реальную угрозу безопасности полетов и может привести к авиационным происшествиям с участием птиц», - подчеркивают в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.


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Сегодня в 14:55, просмотров: 66, комментариев: 0

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