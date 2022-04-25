Участковый лесничий в Югре обвиняется в служебном подлоге

В ХМАО завершилось расследование уголовного дела в отношении 38-летнего жителя Советского района, ранее занимавшего должность участкового лесничего. Он обвиняется в служебном подлоге и злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Следствие установило, что обвиняемый, занимая должность участкового лесничего Советского территориального отдела, в декабре 2020 года, без фактической проверки работ по лесовосстановлению, которые должны были провести предприятия-лесопользователи в Картопском участковом лесничестве, составил и подписал акты освидетельствования мест рубок. Лесничий указал в документах недостоверные сведения об исполнении лесозаготовителями требований лесного законодательства.

«При этом факты оставления порубочных остатков и захламления леса не выявил, меры к устранению нарушений не принял», - отметили в пресс-службе ведомства.

Нарушения в апреле 2021 года выявила служба по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений округа. Специалисты установили, что на якобы обследованных обвиняемым участках не были проведены лесовосстановительные и лесозащитные работы.