За прошлую неделю в Югре задержали более 100 водителей с признаками опьянения

На прошлой неделе в Урае 49-летний водитель «Пежо», находясь в состоянии опьянения, не справился с управлением и наехал на стойку дорожного знака. Происшествие обошлось без пострадавших.

«В период с 16 по 22 апреля 2022 года сотрудниками Госавтоинспекции на дорогах округа задержано 118 водителей с признаками опьянения. Возбуждено 12 уголовных дел в отношении водителей, повторно управлявших транспортными средствами с признаками опьянения», – сообщили в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

Ранее, 20 апреля, пьяный водитель снес остановку в Кондинском районе. Мужчина получил травмы.