53 новых случая заражения коронавирусом выявлено в Югре за сутки

В Югре за последние сутки подтвердились 53 новых заболевших коронавирусом, днем ранее было 63. Новые случаи зафиксированы в 17 муниципалитетах, больше всего в Сургуте – 15, Нижневартовске – 8 и Нягани – 7.

«На момент выявления у 45 наблюдались признаки ОРВИ, у 7 зафиксирована пневмония, у 1 – бессимптомно», - уточнили в окружном оперштабе.

Новых смертей от ковида за сутки в ХМАО не зарегистрировано. За весь период пандемии в округе, по официальным данным, скончались 2 538 человек. Вылечились за сутки 68 пациентов, за весь период – 205 790 югорчан.