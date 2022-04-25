В Югре произошло ДТП с несовершеннолетним пешеходом

В субботу, 23 апреля, в Мегионе сбили 10-летнего мальчика, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП ребенок получил травмы.

«В 12:24 в городе Мегион, 23-летний мужчина, управляя автомобилем «Matiz», совершил наезд на 10-летнего мальчика, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу», – сообщили в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

Всего с 23 по 24 апреля в округе зарегистрировали семь ДТП, в которые семеро получили травмы, в том числе одни несовершеннолетний.

Напоминаем, ранее в Ханты-Мансийске сбили 11-летнюю девочку на пешеходном переходе.