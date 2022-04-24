В 17 муниципалитетах Югры проходит голосование по благоустройству

Всероссийское голосование по приоритетным проектам благоустройства началось 15 апреля. Оно продлится до 30 мая. В Югре в нем участвуют 17 муниципалитетов, в каждом из которых любой желающий (от 14 лет и имеющий регистрацию на «Госуслугах») может проголосовать за тот объект благоустройства, который ему кажется наиболее важным. Суммарно по всей России таких объектов более пяти тысяч, в Югре их 54 – примерно по 3-4 на каждый муниципалитет.

«Стартующее голосование уже второе, оно было проведено в прошлом году, и вызвало большой интерес жителей страны – почти 10 млн человек стали его участниками. Это говорит о том, что успешно запущен механизм прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, что является одной из ключевых целей нацпроекта «Жилье и городская среда, – цитирует департамент общественных и внешних связей Югры заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина. – Обеспечивая прямой инструмент влияния россиян на преобразование городской среды в своих муниципалитетах, реализация этого проекта доказывает, что сами горожане обретают новый статус в своей повседневной жизнедеятельности. Всероссийское голосование является также масштабной социальной акцией, возможность принять участие в которой имеет каждый россиянин».

Посмотреть на предложенные объекты благоустройства и отдать свой голос за наиболее понравившийся можно на официальном сайте с использованием платформы обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе», а также, если вы не очень дружите с интернетом – через приложение волонтеров, которые будут сопровождать голосование в общественных местах всех муниципалитетов-участников.

Проекты, набравшие наибольшее количество голосов, будут претендовать на федеральное софинансирование. Чем выше активность жителе – тем большего размера субсидию можно получить для реализации проекта в 2023 году.

Напомним, что голосование проходит в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».