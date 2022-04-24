В Югре выросли доходы бюджета – их направят на социальные обязательства

Бюджет Югры был скорректирован в сторону увеличения – на 16,5 млрд рублей. Это произошло на заседании регионального парламента. «Депутаты рассмотрели и одобрили корректировку бюджета на текущий год. За счет налоговых и неналоговых доходов, безвозмездных поступлений доходы и расходы главного финансового документа региона увеличиваются», – прокомментировал председатель думы Югры Борис Хохряков.

Как сообщает департамент общественных и внешних связей региона, в новой редакции бюджет Югры по доходам составит 268,5 млрд рублей. В свою очередь, расходы были увеличены на 20,4 млрд рублей – до 305,9 миллиардов. Таким образом, дефицит бюджета так же вырос на 3,9 млрд рублей и дошел до отметки 37,4 млрд рублей.

Рост расходов связан с социальными обязательствами автономного округа. Дополнительные деньги направили на индексацию зарплат бюджетников, на новую выплату в виде ежемесячной поддержки на ребенка от 8 до 17 лет, на единовременную выплату по 5 000 рублей семьям с детьми, имеющими низкий доходов. Все это – по поручению президента.

Часть денег также отправится в медицинский сектор – на госпрограмму «Современное здравоохранение». А именно – на покупку лекарств, расходников для отделений реанимации и анестезиологии, а также медицинских изделий первой необходимости.