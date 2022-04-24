В Югре зафиксировано 63 новых случая COVID-19

Коронавирус продолжает отступать: за субботу, 23 апреля, в округе зафиксировано 63 новых случая заболевания, сообщает региональный оперштаб. Это на десять меньше, чем сутками ранее. Инфекцию выявили у жителей 14 муниципалитетов, в том числе в Сургуте —18, Нижневартовске — 12.

Общее число югорчан, которым за два года пандемии поставили диагноз COVID-19, составило 209 089 человек: сейчас болеют 829, а подавляющее большинство — 205 722 пациента — уже выздоровели. 2 538 человек умерли, в том числе один ушел из жизни в минувшие сутки.