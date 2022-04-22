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​Сбер откроет в Сургуте свою школу программирования – соглашение об этом подписала Наталья Комарова и Герман Греф

Югра стала партнером Сбера по развитию IT-технологий

​Сбер откроет в Сургуте свою школу программирования – соглашение об этом подписала Наталья Комарова и Герман Греф
Фото Д. Абакумова

Наталья Комарова и Герман Греф подписали соглашение о сотрудничестве правительства Югры и Сбера в информационных технологиях. Это случилось сегодня, 22 апреля, во время визита главы региона в Москву.

Как рассказывает департамент общественных и внешних связей Югры, в документе прописано взаимное стратегическое партнерство. В частности – по подготовке кадров сферы IT в Югры, для чего будет на территории округа будет открыт специальный центр «Школа 21» – это школа программирования от Сбера. Это будет четвертое подобное учебное заведение в России. Откроется оно в Сургуте в 2023 году, там смогут обучаться до 450 человек в год. Там будут следующие направления: алгоритмы, графика, Unix, Web, мобильная разработка, безопасность, сетевые технологии, Big Data, искусственный интеллект, а также 13 языков программирования.

«Опыт и успех проекта Сбербанка нацелил нас на то, чтобы двигаться в этом направлении. Будем работать по тем же принципам, которые заложены в системе школы 21. Мы благодарны Сберу за возможность пользоваться своим брендом, поскольку это имеет значение для человека, который получает новые знания, возможности. Уверена, что проект будет эффективным, так как есть запрос и мы готовы создать условия, чтобы он был реализован. Базовое – у нас есть партнер, который уже прошел этот путь», – подчеркнула губернатор.

«Школа 21» – один из наших самых успешных проектов, доказавших свою эффективность за три года своего существования. Ханты-Мансийский автономный округ – нефтяной регион, и, как показывает практика, компании нефтегазового сектора всегда предъявляют большой спрос на современные, цифровые кадры. Мы давно работаем с Ханты-Мансийским автономным округом, поэтому наше сотрудничество в сфере подготовке IT-кадров – логичное продолжение нашего эффективного партнёрства», – отметил Герман Греф.


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Сегодня в 21:34, просмотров: 138, комментариев: 0

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