Средний размер автокредита в Югре в марте составил 1,3 млн рублей

Средний размер выданных автокредитов (на новые автомобили и автомобили с пробегом) в ХМАО в марте 2022 года составил 1 283 887 руб. По сравнению с февралем он сократился на 6,3% - тогда было 1 370 358 руб., выяснили специалисты Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

В целом в России средний размер выданных автокредитов в марте составил 1,28 млн рублей. Это на 5,3% меньше, чем в феврале - было 1,35 млн. руб.

«Это первое снижение данного показателя почти за год - с мая 2021 года он рос непрерывно», - говорится в сообщении НКБИ.

В бюро добавили, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года средний чек автокредита вырос на 21,2%. В марте 2021 года он составлял 1,05 млн. руб.

«В марте выдача автокредитов упала почти на 80% по сравнению с февралем, а средний размер автокредита снизился впервые за год. Все это было обусловлено ростом ставок по причине санкционного давления, а также продолжающимся дефицитом новых автомашин и запасных частей к ним», - прокомментировал ситуацию директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.