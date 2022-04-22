Правительство Югры поддержало запрет на продажу энергетиков детям

Правительство ХМАО поддержало законопроект, запрещающий продажу безалкогольных энергетических напитков подросткам. Документ ограничивает продажу энергетиков детям в торговых автоматах, зданиях образовательных, медицинских и физкультурно-спортивных организаций, в спортивных сооружениях и на расстоянии менее чем 100 м от границ территорий образовательных организаций. Об этом сообщается в материалах на Едином официальном сайте государственных органов Югры.

Ранее региональные власти провели общественное обсуждение о необходимости ограничения продажи энергетиков детям. Все желающие могли пройти онлайн-опрос и высказать мнение по данному поводу. 82,7% участников поддержали запрет.

Теперь поддержанный правительством ХМАО законопроект должен получить одобрение окружной думы.