Правительство Югры поддержало запрет на продажу энергетиков детям

Правительство ХМАО поддержало законопроект, запрещающий продажу безалкогольных энергетических напитков подросткам. Документ ограничивает продажу энергетиков детям в торговых автоматах, зданиях образовательных, медицинских и физкультурно-спортивных организаций, в спортивных сооружениях и на расстоянии менее чем 100 м от границ территорий образовательных организаций. Об этом сообщается в материалах на Едином официальном сайте государственных органов Югры.
Ранее региональные власти провели общественное обсуждение о необходимости ограничения продажи энергетиков детям. Все желающие могли пройти онлайн-опрос и высказать мнение по данному поводу. 82,7% участников поддержали запрет.
Теперь поддержанный правительством ХМАО законопроект должен получить одобрение окружной думы.
Как и зачем голосовать за благоустройство — замдиректора ДАиГ Сургута Алексей Усов // ONLINE 26 апреля в 12.00