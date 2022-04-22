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В Югре полицейские «крышевали» наркобизнес

Сургутянку осудят за организацию наркобизнеса с участием полицейских

В Югре полицейские «крышевали» наркобизнес
pixabay.com

В Сургуте перед судом предстанет 33-летняя местная жительница, которая совместно с полицейскими вела наркобизнес в городе. Женщина обвиняется в совершении нескольких преступлений (незаконный сбыт наркотиков организованной группой в крупном размере, покушение на незаконный сбыт), сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО.

По данным следствия, в августе 2020 года обвиняемая вступила в сговор с неустановленными лицами с целью приобретения наркотиков, которые она намеревалась продавать с помощью тайников. В октябре того же года сургутянку поймали полицейские, однако женщине удалось уговорить их вместе заниматься продажей наркотиков. Позднее к организованной преступной группе присоединился еще один участник - 38-летний на сегодняшний день житель Сургута.

«В течение октября – ноября 2020 года организованной группой при активном участии обвиняемой, осуществлялся сбыт и подготовка к сбыту различных наркотических средств и психотропных веществ. Приготовленные для сбыта наркотические средства обвиняемая и ее сообщники хранили в местах своего проживания, а также в тайниках, оборудованных для реализации, вплоть до момента изъятия», - рассказали подробности в пресс-службе ведомства.

Обвиняемую задержали в ноябре 2020 года и заключили под домашний арест. При досмотре и в ходе обысков сотрудники правоохранительных органов обнаружили и изъяли более 4 десятков свертков с наркотическими средствами общей массой более 40 грамм. Под тяжестью улик обвиняемая вину признала и раскаялась.

Ранее был осужден 38-летний соучастник женщины. Его приговорили к 7 годам 6 месяцам лишения свободы. В отношении еще двоих соучастников расследование не завершено.


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Сегодня в 15:59, просмотров: 126, комментариев: 0

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