2,5 млн рублей задолжало предприятие ЖКХ в Югре своим сотрудникам

Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства городского поселения Березово задолжало сотрудникам более 2,5 млн рублей, сообщили в окружной прокуратуре.

В ведомстве установили, что предприятие оставило без денег 67 работников. Прокурор Березовского района внес представление в адрес руководителя учреждения, после чего задолженность была погашена в полном объеме.

Ранее березовское предприятие ЖКХ уже попадалось на долгах по зарплате. Например, в 2018 году долг перед сотрудниками составил более 800 тыс. рублей.