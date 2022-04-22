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Коммунальное предприятие в ХМАО задолжало сотрудникам миллионы

2,5 млн рублей задолжало предприятие ЖКХ в Югре своим сотрудникам

Коммунальное предприятие в ХМАО задолжало сотрудникам миллионы
pixabay.com

Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства городского поселения Березово задолжало сотрудникам более 2,5 млн рублей, сообщили в окружной прокуратуре.

В ведомстве установили, что предприятие оставило без денег 67 работников. Прокурор Березовского района внес представление в адрес руководителя учреждения, после чего задолженность была погашена в полном объеме.

Ранее березовское предприятие ЖКХ уже попадалось на долгах по зарплате. Например, в 2018 году долг перед сотрудниками составил более 800 тыс. рублей.


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Сегодня в 13:19, просмотров: 89, комментариев: 0

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