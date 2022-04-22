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​Нижневартовск остается лидером в ХМАО по числу новых заболевших ковидом

92 новых случая заражения коронавирусом выявлено в Югре за сутки

​Нижневартовск остается лидером в ХМАО по числу новых заболевших ковидом
pixabay.com

За последние сутки в ХМАО выявлено 92 новых случая заражения коронавирусом, днем ранее было 85. Новые заболевшие зафиксированы в 18 муниципалитетах. Лидером по заболеваемости остается Нижневартовск, где зарегистрирован 21 новый случай. В Березовском районе – 13, Ханты-Мансийске – 9, Октябрьском районе - 6.

Новых смертей от коронавируса в ХМАО за минувшие сутки не зафиксировано. За весь период в округе от инфекции, согласно официальным данным, умерли 2 536 человек. Вылечились за сутки 149 югорчан, за весь период – 205 533.


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Сегодня в 11:15, просмотров: 111, комментариев: 0

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