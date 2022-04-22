92 новых случая заражения коронавирусом выявлено в Югре за сутки

За последние сутки в ХМАО выявлено 92 новых случая заражения коронавирусом, днем ранее было 85. Новые заболевшие зафиксированы в 18 муниципалитетах. Лидером по заболеваемости остается Нижневартовск, где зарегистрирован 21 новый случай. В Березовском районе – 13, Ханты-Мансийске – 9, Октябрьском районе - 6.

Новых смертей от коронавируса в ХМАО за минувшие сутки не зафиксировано. За весь период в округе от инфекции, согласно официальным данным, умерли 2 536 человек. Вылечились за сутки 149 югорчан, за весь период – 205 533.