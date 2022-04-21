В Югре пройдет меньше летних корпоративов, чем в прошлом году

Летние корпоративы планируют организовать в каждой пятой компании Югры. При этом наиболее популярными форматами стали выезды на природу, спортивные соревнования и праздники в ресторанах. Также югорчанам интересны тимбилдинги, квесты, речные прогулки и выходы в боулинг и караоке, сообщили эксперты сервиса SuperJob на основе опроса.

«Проводить летние корпоративы больше свойственно малому бизнесу: среди компаний с численностью персонала менее 100 человек подобные мероприятия будут организовывать 23%, тогда так среди предприятий, на которых работает свыше 1000 человек, — только 11%. Среди компаний разных отраслей чаще всего такие праздники для коллектива планируют организации из банковской и IT-сферы (по 27%), реже всего — из логистической и производственной отраслей (11 и 13% соответственно)», – отметили в исследовании.

Сегодня бизнес организует летние корпоративы реже. Однако, каждая третья компания собирается потратить на него столько же, сколько и в прошлом году, 24% организаций увеличили бюджет и только 16% – уменьшили.