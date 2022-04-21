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В два раза выросло число новых зараженных ковидом в ХМАО за сутки

85 новых заболевших коронавирусом выявлено в Югре за сутки

В два раза выросло число новых зараженных ковидом в ХМАО за сутки
pixabay.com

В Югре за последние сутки выявлено 85 новых случаев заражения коронавирусом, днем ранее было 39. Новые заболевшие зафиксированы в 16 муниципалитетах, больше всего в Нижневартовске – 13, Ханты-Мансийске – 12 и Сургуте – 11.

За сутки в ХМАО не зафиксировано новых смертей от ковида, за весь период пандемии жертвами инфекции в округе, согласно официальным данным, стали 2 536 человек. Выздоровели за весь период 205 384 югорчанина. 941 случай остается активным.


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Сегодня в 11:53, просмотров: 140, комментариев: 0

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