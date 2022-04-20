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Наталья Комарова: «Сургут и Сургутский район обеспечивают основную экономическую тягу по развитию региона и страны»

Круглый стол по поддержке малого и среднего бизнеса прошел в Сургуте

Наталья Комарова: «Сургут и Сургутский район обеспечивают основную экономическую тягу по развитию региона и страны»
Фото: администрация Сургутского района

Накануне, 19 апреля, в сургутской филармонии прошел круглый стол с субъектами малого и среднего бизнеса совместно с губернатором Югры Натальей Комаровой. Участники обсудили вопросы по реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», а также меры поддержки предпринимателей в условиях санкций.

«Малый и средний бизнес – это фундамент, и чем он устойчивее, тем больше шансов по развитию экономики. Общение с предпринимателями дает ту поддержку, которая требуется для того, чтобы власти разного уровня были уверены в том, что намеченное движение мы воспринимаем одинаково, – подчеркнула глава региона. – И второе, на что я рассчитываю – получить задания, чтобы развиваться дальше. Отметить, что мы упустили и что требует дополнительной разработки. Определимся в каких видах деятельности наибольшая востребованность. Сургут и Сургутский район – это два муниципалитета, которые обеспечивают основную экономическую тягу по развитию региона и страны, с точки зрения экономической безопасности».

Так, в Сургутском районе в 2021 году количество субъектов малого и среднего предпринимательства увеличилось на 49%. При этом численность занятых в этой сфере выросла на 23%. «Налоговые поступления от субъектов МСП в бюджет муниципалитета выросли на 17%. Динамика последних пяти лет положительная. Поступления от субъектов МСП за пять лет в бюджет района составили 832 миллионов рублей», – рассказал глава Сургутского района Андрей Трубецкой. Он также добавил, что за последние пять лет на поддержку субъектов МСП направлено 94 миллионов рублей, из которых 70% – средства бюджета района. В 2022 году существующие меры муниципальной программы были дополнены. Предусмотрены два вида грантов – от одного миллиона рублей для социально-значимых проектов и до 15 миллионов на производственные проекты, которые направлены на создание новых рабочих мест. Кроме того, предпринимателям Сургутского района сейчас предоставляются имущественные льготы, а также 12 видов субсидий, позволяющих компенсировать до 100% затрат действующему бизнесу.

«Оказывается образовательная поддержка в виде образовательных курсов с выдачей удостоверений и оказанием консультаций с выездами в поселения. В условиях санкционного давления также оперативно отреагировали ввели мораторий на штрафы, пени, неустойки по договорам аренды земельных участков. Вдвое снизили размер арендной платы по аренде муниципального имущества. Ввели авансирование муниципальных контрактов до 50%. И последняя фишка — размер аренды участков для концессионеров один рубль», – дополнил глава района.

В то же время за последний год и в Сургуте количество субъектов МСП увеличилось на 33% с учетом самозанятых. «Только за первый квартал 2022 года оборот МСП в городе составил 65 миллиардов рублей. Он находится на уровне аналогичного периода прошлого года. Если говорит в целом, особенно в текущей ситуации, то в первую очередь стоит отметить, что мы должны создать условия для оптимального развития. Доля муниципальных закупок у МСП растет – до 52%», – отметил заместитель главы города Артем Кириленко. Вместе с тем, он напомнил, что 1 апреля в Сургуте утвердили план, в который включено 17 мероприятий по развитию экономики, в том числе, которые упрощают некоторые бюрократические процедуры для МСП и позволяют сохранять муниципальные контракты.

Губернатор Югры призвала предпринимателей реагировать на принимаемые меры, а также выносить на обсуждение свои идеи для того, что выходить за рамки округа. Для поддержки самых амбициозных проектов Наталья Комарова пообещала подключать и федеральные власти.


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