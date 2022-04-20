Предприниматели из ХМАО потеряли деньги при покупке офисной бумаги

В полиции Нижневартовска возбудили очередное уголовное дело о мошенничестве. Жертвой аферистов стал 46-летний предприниматель, сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО. Мужчина рассказал, что обнаружил в интернете объявление о продаже офисной бумаги по привлекательной цене - 300 рублей за пачку, и заказал сразу 39 коробок.

Затем югорчанину позвонила девушка и сообщила, что в качестве бонуса ему полагается бесплатная доставка. Правда, для этого нужно полностью оплатить товар. Предприниматель перевел на банковский счет «продавца» более 43 тыс. рублей, но трек для отслеживания заказа взамен так и не получил. Собеседница успокоила мужчину, заявив, что сервис перегружен. Вартовчанин поверил девушке, но в результате ни бумаги, ни денег не получил.

На аналогичную уловку попался и гендиректор одной из компаний Нефтеюганска, который также нашел в интернете объявление о продаже недорогой офисной бумаги. В результате мужчина потерял порядка 170 тыс. рублей.