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​Югра – второй регион в России по уровню цифровой трансформации и проникновению интернета

В Югре обеспеченность интернетом составляет 99,95 процента

​Югра – второй регион в России по уровню цифровой трансформации и проникновению интернета
Фото admhmao.ru

Среди всех регионов России Югра занимает второе место по рейтингу цифровой трансформации. Таковы данные министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникациям за 2021 год. Их обсудила Наталья Комарова с коллегами на заседании совета по развитию местного самоуправления и комиссии по цифровому развитию.

В Югре 99,95 процента жителей обеспечены интернетом, причем высокоскоростной доступ (более 100 Мбит в секунду) имеют 94,21 процента. Как рассказывает департамент общественных и внешних связей Югры, к интернету подключен 351 социально значимый объект в регионе.

«Одним из показателей рейтинга по цифровой трансформации является цифровая зрелость, – рассказал директор департамента информационных технологий и цифрового развития Павел Ципорин. – По данному критерию оценивается деятельность руководителей органов власти пяти отраслей: здравоохранения, образования, транспорта, городской среды и государственного управления. Югра показала лучшие в России результаты в сфере образования и здравоохранения».

Югра участвует в программе «Цифровая трансформация. Быстрый старт», которую проводит РАНХиГС. В ее рамках обучение прошли более полутора тысяч государственных и муниципальных служащих округа. Также Югра присоединилась к образовательному проекту «Лицей Академии Яндекса», реализует собственный проект «IT-стойбища».


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Сегодня в 16:05, просмотров: 88, комментариев: 0

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