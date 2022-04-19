До 5% подорожали продукты в Югре за неделю, отчитались власти округа

В ХМАО за неделю цены на продукты выросли не более, чем на 5%, а некоторые продовольственные товары даже подешевели. Об этом сообщил глава окружного департамента экономического развития Роман Генкель.

«До 5% цены выросли на ряд наименований — молоко, куры, рыба мороженая, крупа гречневая и мука пшеничная», - отметил Генкель. При этом цены на свинину, сливочное масло, молоко, сахарный песок и капусту, по его словам, снизились.

Директор департамента также заверил, что торговые сети не испытывают проблем с закупкой и доставкой продуктов питания в Югру, товарные запасы в магазинах пополняются, а обеспеченность населения необходимой продукцией составляет до 89 дней.

Накануне председатель Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что во втором и третьем кварталах текущего года в России ожидается «всплеск цен» на отдельные товары. По ее словам, период существования экономики страны на запасах почти закончился, и инфляция будет связана не с высоким спросом, а с недостатком предложения.