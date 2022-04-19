Жителя Когалыма задержали за убийство отца

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 23-летнего жителя Когалыма. Он подозревается в совершении убийства, сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО.

Преступление произошло 16 апреля. По данным следствия, молодой человек в ходе ссоры со своим 48-летним отцом, возникшей из-за конфликта между родителями, не менее пяти раз ударил его кухонным ножом в область грудной клетки. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Подозреваемого заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.