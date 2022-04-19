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Воздушный «Бессмертный полк» традиционно пролетит над городами Югры

В небе Югры пролетит «Бессмертный полк» с портретами героев

Воздушный «Бессмертный полк» традиционно пролетит над городами Югры
Фото: https://vk.com/surgut_aerobatic_team

Над Сургутом, Нефтеюганском, Ханты-Мансийском, Мегионом, Лангепасом и Нижневартовском 8-9 мая пролетит воздушный «Бессмертный полк» в исполнении пилотажной группы «Барсы».

Фотографии для размещения на бортах самолетов можно направить в сообщения сообщества «Пилотажная группа Барсы || Сургут» с пометкой «Бессмертный полк-22». Материалы принимаются с 20 апреля по 4 мая.

Акция «Бессмертный полк в небе Югры» организована Ханты-Мансийским региональным отделением Российского военно-исторического общества, Федерацией самолетного спорта Югры и при поддержке окружного правительства.


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Сегодня в 13:31, просмотров: 51, комментариев: 0

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