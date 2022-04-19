16+
Логотип Сиапресс
USD  79,4529   EUR  86,4289  

Новости

Больше новостей
Вы скорректировали свои планы на летний отпуск?
Комментировать
0
Вы храните свои сбережения...
Комментировать
0
Является ли Сургут комфортным для старшего поколения?
Комментировать
0
Больше опросов

​41 новый заболевший коронавирусом выявлен в ХМАО за сутки

Один человек умер от коронавируса в ХМАО за сутки

​41 новый заболевший коронавирусом выявлен в ХМАО за сутки
pixabay.com

В ХМАО за последние сутки зарегистрирован 41 новый случай заражения коронавирусом, днем ранее – 71. Новые заболевшие выявлены в 6 муниципалитетах, при этом в Нижневартовске – сразу 18. До этого на протяжении нескольких дней больше всего новых случаев фиксировалось в Сургуте.

Также в Югре за сутки от коронавируса умер один пациент. За весь период пандемии жертвами инфекции в округе, согласно официальным данным, стали 2 535 человек.

«Состояние 6 госпитализированных пациентов тяжелое, 3 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», - уточнили в региональном оперштабе.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 11:41, просмотров: 72, комментариев: 0

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Набиуллина предупредила о «всплеске цен» во втором и третьем кварталах 2022 года 1004
  2. ​В Нижневартовске подготовили для строительства дорогу стоимостью 262 млн рублей 915
  3. ​В Сургуте заключенный предстанет перед судом по делу о взятках в колонии 781
  4. В Югре «курьер министра финансов» оставила пенсионерку без денег 701
  5. Обстоятельства ДТП с участием 16-летнего мотоциклиста проверит прокуратура Нижневартовского района 648
  6. ​Пострадавший при взрыве в Нижневартовске рабочий скончался в ожоговом центре 627
  7. ​Инфляция в марте в Югре составила 7% 547
  8. ​В Югре проходит акция «Посылка солдату» 547
  9. ​Наталья Комарова ответит на вопросы вартовчан 547
  10. ​Информационные технологии и инновации снег не уберут. Но это могут сделать квалифицированные дорожники 390
  1. Затяните свои пояса 3154
  2. Авиакомпания Utair расширяет программу полетов в ХМАО 2760
  3. В Нефтеюганске талые воды окрасились в зеленый из-за разлива уранина 2433
  4. Россияне назвали возраст, в котором труднее всего найти работу 2122
  5. ​В Югре прекратили поиски людей, провалившихся под лед на снегоходах 2105
  6. Назначен новый директор МКУ «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса» Сургута 2099
  7. Главврач сургутской поликлиники заявил, что масочный режим в Югре можно отменять 1905
  8. ​Королевство и гвозди 1778
  9. Новую волну коронавируса в России ожидают к началу лета 1774
  10. Я уеду жить в… В какие города и страны переезжают сургутяне? 1706
  1. ​«А мы будем!..» 6351
  2. ​Испанский стыд 5704
  3. ​Развязка сияет, что дальше? 5635
  4. «Стать серьезным художником — своего рода монашество» 5596
  5. ​Югорчане получат новые выплаты, а бизнес – доступ к льготным кредитам 4999
  6. ​Контакт с реальностью 4956
  7. Новый участок дороги в Нижневартовске завершат к ноябрю 2022 года 4573
  8. «Самая большая трагедия — расчеловечивание человека, приведение его в состояние злобного зверя, способного всех изничтожить» 4428
  9. В Югре отменили пеню за неоплату коммунальных услуг 4302
  10. Четыре югорчанина с лабораторно подтвержденным ковидом скончались накануне 3983

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика