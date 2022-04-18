На 7,6% выросли потребительские цены в ХМАО с начала года

Потребительские цены в Югре в марте выросли на 7%, с начала 2022 года - на 7,6%. Об этом сообщает Тюменьстат.

Уточняется, что продовольственные товары в округе в прошлом месяце подорожали на 5,4%, с начала года - на 8,5%. Стоимость непродовольственных товаров за месяц выросла на 10,5%, с начала года - на 10,6%. Тарифы на платные услуги в марте выросли на 3%, с начала года - на 1,9%. пишет «Интерфакс Урал».

Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что во втором и третьем кварталах текущего года в России ожидается «всплеск цен» на отдельные товары. По ее словам, период существования экономики страны на запасах почти закончился, и инфляция будет связана не с высоким спросом, а с недостатком предложения.