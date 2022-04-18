Прямой эфир с жителями Нижневартовска проведет Наталья Комарова

Губернатор ХМАО Наталья Комарова в пятницу, 22 апреля, проведет прямой эфир с жителями Нижневартовска. Трансляция начнется в 12:00, сообщается на странице главы региона в соцсети «ВКонтакте».

«Обсудим интересующие вас вопросы развития города. Проверим, как исполнены ранее принятые решения, оценим ход реализации жилищных, коммунальных, социальных, образовательных программ; насколько эффективна работа органов местного самоуправления, в том числе в части развития и поддержки малого и среднего предпринимательства», - говорится в сообщении.

Задать свои вопросы губернатору жители Нижневартовска могут уже сейчас. Специалисты обещают отработать все запросы, оставленные в комментариях к постам на страницах Натальи Комаровой в соцсетях.

Трансляция будет вестись в аккаунтах главы регионах в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также в группе «Югра» во «ВКонтакте».