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В Югре «курьер министра финансов» оставила пенсионерку без денег

Пенсионерка из Югорска доверилась мошеннице, которая представилась «курьером министра финансов»

В Югре «курьер министра финансов» оставила пенсионерку без денег
pixabay.com

За минувшие выходные мошенники выманили у жителей Югры более 2,5 млн рублей. Всего полицейские зарегистрировали 23 факта мошенничества и краж с банковских карт, совершенных дистанционным способом, сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

Одной из пострадавших стала пенсионерка из Югорска, которая лишилась 90 тыс. рублей. Ей поступил звонок на телефон, неизвестная собеседница представилась курьером министра финансов и заявила, что женщине положена компенсация в размере 600 тыс. рублей за ранее приобретенные лекарства от сахарного диабета. Пенсионерка действительно ранее купила подобные лекарства, поэтому сообщение ее не смутило.

Для начала мошенница попросила югорчанку положить 18 тыс. рублей на QIWI-кошелек – для внесения в списки инвалидов. Затем пенсионерка пожертвовала мошенникам 72 тыс. рублей – якобы для оформления пакета документов.

На следующий день аферисты попытались выманить у женщины еще 120 тыс. рублей, но к этому времени она уже поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.


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Сегодня в 13:09, просмотров: 42, комментариев: 0

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