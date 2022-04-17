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​Оставшимся без дохода югорчанам предложат временную работу

Ищущие работу и безработные югорчане могут поучаствовать в оплачиваемых общественных работах

​Оставшимся без дохода югорчанам предложат временную работу
pixabay.com

Югра получила финансирование из федерального бюджета на реализацию дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда, сообщает окружной департамент труда и занятости населения. Югорчане, находящиеся под риском увольнения, в простое или работающие на условиях сокращенного рабочего дня (недели), могут обратиться в центр занятости. Там им предложат временно трудоустроиться на работу, не относящуюся к основной деятельности.

«Граждане, ищущие работу и безработные, могут поучаствовать в оплачиваемых общественных работах. Период занятости каждого гражданина (работника) составляет не более 3 месяцев», - говорится в сообщении.

Уточняется, что участвующие во временных и общественных работах югорчане получат заработную плату в установленном работодателем в срочном трудовом договоре размере (не менее МРОТ).

Подбор работодателей, желающих организовать временные и общественные работы, осуществляет центр занятости населения. Получить консультацию можно в центрах занятости или по телефону «горячей линии» Дептруда и занятости Югры: 8 (3467) 33-16-14.


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Сегодня в 13:44, просмотров: 107, комментариев: 0

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