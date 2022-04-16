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Только 14 подтвержденных в Югре случаев омикрона являются завозными

За весь период 493 югорчанина заразились омикроном

Только 14 подтвержденных в Югре случаев омикрона являются завозными
Фото: pixabay.com

В Югре за все время выявлено 493 заболевших омикроном. Случаи зафиксированы в 16 муниципалитетах округа: Сургут, Сургутский район, Нижневартовск, Мегион, Нефтеюганск, Нефтеюганский район, Пыть-Ях, Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский район, Покачи, Лангепас, Когалым, Нягань, Октябрьский район, Советский район и Урай.

Из них завозные – 14 из стран: Мальдивы, Египет, Турция, Сомали, ОАЭ, Доминикана, Испания, Таджикистан, Казахстан.

«В 472 случаях (95,7%) заболевание протекает по типу ОРВИ, 16 (3,2%) – по типу пневмонии, в 5 случаях (1%) - бессимптомное течение заболевания. Ситуация находится на контроле», – подчеркнули в Роспотребнадзоре Югры.


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16 апреля в 15:46, просмотров: 884, комментариев: 0

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