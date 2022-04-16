За весь период 493 югорчанина заразились омикроном

В Югре за все время выявлено 493 заболевших омикроном. Случаи зафиксированы в 16 муниципалитетах округа: Сургут, Сургутский район, Нижневартовск, Мегион, Нефтеюганск, Нефтеюганский район, Пыть-Ях, Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский район, Покачи, Лангепас, Когалым, Нягань, Октябрьский район, Советский район и Урай.

Из них завозные – 14 из стран: Мальдивы, Египет, Турция, Сомали, ОАЭ, Доминикана, Испания, Таджикистан, Казахстан.

«В 472 случаях (95,7%) заболевание протекает по типу ОРВИ, 16 (3,2%) – по типу пневмонии, в 5 случаях (1%) - бессимптомное течение заболевания. Ситуация находится на контроле», – подчеркнули в Роспотребнадзоре Югры.