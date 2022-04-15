Utair свяжет Уфу с 13 городами России, включая Нижневартовск и Ханты-Мансийск

Авиакомпания Utair планирует в период весенне-летней навигации полеты из Уфы по 13 маршрутам: в Анапу, Волгоград, Екатеринбург, Казань, Минеральные Воды, Москву, Нижневартовск, Новый Уренгой, Самару, Сочи, Сургут, Тюмень и Ханты-Мансийск. Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

«Для Башкирии Utair — домашний перевозчик. Ежемесячно авиакомпания выполняет из Уфы около 500 регулярных рейсов […] Мы продолжим расширять свое присутствие в регионе, чтобы его жители могли быстро и экономично путешествовать по востребованным направлениям», — рассказал президент «Utair — Пассажирские авиалинии» Олег Семенов.

В целом в весенне-летнем расписании 2022 года Utair планирует полеты более чем по 100 направлениям, 70% из них — прямые рейсы между регионами, без пересадок в Москве, уточнили в пресс-службе.