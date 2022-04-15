Поиски двух человек, провалившихся под лед на снегоходах, прекратили в Сургутском районе

Поиски двух человек, провалившихся под лед на снегоходах в Сургутском районе, прекращены. Об этом Sitv.ru сообщила начальник управления по делам ГО и ЧС Сургутского района Алла Вавилина. По ее словам, решение о прекращении поисковой операции принято по согласованию с родственниками без вести пропавших.

Трагедия произошла в минувшую субботу, 9 апреля. Пассажиры трех снегоходов провалились под лед. Семь человек, включая двух несовершеннолетних, смогли выбраться из воды на берег. Двое мужчин в возрасте 36 и 46 лет пропали без вести.

Алла Вавилина подчеркнула, что лед сейчас очень опасен, его толщина неравномерна. По ее словам, водители и пассажиры снегоходов, передвигаясь в темноте, попали в огромную полынью «метров сто в диаметре».