Житель Башкирии получил 11 лет колонии строгого режима за убийство в Сургуте

В ХМАО вынесен приговор 45-летнему жителю Республики Башкортостан. Он признан виновным в убийстве, краже, а также в использовании заведомо подложного документа, сообщили в пресс-службе окружного СУ СКР.

Преступление произошло в ночь со 12 на 13 марта 2019 года в одном из домов СНТ «Кедровый-16» Сургута. По данным следствия, осужденный поссорился со своим знакомым в ходе совместного распития алкоголя из-за денежного долга, а затем ударил его ножом в область грудной клетки. От полученной травмы мужчина скончался на месте происшествия.

«Убедившись, что потерпевший не подает признаки жизни, с целью сокрытия следов преступления осужденный расчленил тело и сжег его в печи. Затем, воспользовавшись свободным доступом и отсутствием свидетелей, злоумышленник с помощью приложения в мобильном телефоне погибшего похитил с его счета 500 тысяч рублей», - рассказали в пресс-службе ведомства.

После этого мужчина покинул место происшествия, но спустя месяц был задержан в Уфе.

В ходе расследования было также установлено, что в 2015 году осужденный приобрел в Интернете подложный диплом о высшем образовании по направлению электроэнергетика и электротехника, используя который он дважды устраивался на работу в различные организации

Сургутский горсуд приговорил злоумышленника к 11 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.