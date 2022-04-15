Студент из Югорска получил штраф в 30 тысяч рублей за дискредитацию армии

Очередной штраф по административному делу о дискредитации Вооруженных сил России получил 19-летний студент из Югорска. По данным пресс-службы УМВД по ХМАО, юноша провел несанкционированный одиночный пикет рядом с одним из торговых центров города.

«19-летний студент держал плакат с надписью, дискредитирующей деятельность Вооруженных сил Российской Федерации в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины», - говорится в сообщении полиции.

Что это была за надпись, в сообщении не уточняется. В качестве наказания молодому человеку назначили штраф в размере 30 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в России с момента введения административной ответственности за дискредитацию Вооруженных сил России (месяц с небольшим) в суды поступило 610 дел по соответствующей статье КоАП.