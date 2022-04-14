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На директора югорской компании завели уголовное дело из-за долгов по зарплате

Директор СТК «Велес» из Радужного, задолжавший работникам 80 тысяч рублей, стал фигурантом уголовного дела

На директора югорской компании завели уголовное дело из-за долгов по зарплате
pixabay.com

В Нижневартовском районе по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело в отношении руководителя строительно-транспортной компании «Велес» из Радужного. Он подозревается в невыплате заработной платы сотрудникам предприятия, сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО.

По версии следствия, директор компании с 26 мая 2021 года по настоящее время не выплатил двоим уволившимся работникам заработную плату и иные, установленные законом, выплаты. Общий долг перед бывшими сотрудниками составил более 80 тыс. рублей.

«Несмотря на наличие достаточных денежных средств у предприятия, подозреваемый расходовал их на иные нужды, в том числе на расходы с контрагентами, а также на выплату собственной заработной платы», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.


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Сегодня в 15:14, просмотров: 118, комментариев: 0

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