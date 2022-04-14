«Югра-Экология» проиграла в суде владельцам гаражей из Белоярского

Десять пенсионеров из Белоярского, владеющих гаражами, добились от регионального оператора «Югра-Экология» перерасчета платы за обращение с твердыми коммунальными отходами. Для этого им пришлось пройти несколько судебных инстанций, сообщает пресс-служба окружной прокуратуры.

В ходе прокурорской проверки выяснилось, что регоператор начислял собственникам гаражей плату за ТКО по нормативам, установленным для предприятий. При этом нормативы образования отходов в гаражах, находящихся в собственности граждан, на территории Белоярского района не утверждены.

Прокуратура обратилась в суд, который признал начисление платы за ТКО незаконным и обязал «Югру-Экологию» произвести перерасчет. Судебная коллегия по гражданским делам суда ХМАО, куда обратился регоператор, оставила его жалобу без удовлетворения.