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Число умерших от ковида в ХМАО выросло до 2 532

78 новых заболевших коронавирусом выявлено в Югре за сутки

Число умерших от ковида в ХМАО выросло до 2 532
pixabay.com

За последние сутки в ХМАО выявлено 78 новых случаев заражения коронавирусом, днем ранее было 100. Новые заболевшие зафиксированы в 18 муниципалитетах округа, в том числе в Сургуте и Ханты-Мансийске – по 15, Нягани и Кондинском районе – по 6.

«На момент выявления у 74 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 4 зафиксирована пневмония», - уточнили в окружном оперштабе.

Также за сутки в Югре от коронавируса скончался один пациент, за весь период пандемии – 2 532 человека. Выздоровел за сутки 131 человек, за весь период - 204 649.


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Сегодня в 11:23, просмотров: 57, комментариев: 0

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