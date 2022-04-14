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Школьник из Югры хотел сократить путь через теплотрассу, но застрял ногой в трубах

В Югре застрявшего в трубах ребенка вызволяли спасатели

Школьник из Югры хотел сократить путь через теплотрассу, но застрял ногой в трубах
Фото: КУ «Центроспас-Югория»

В пгт Междуреченский (Кондинский район) школьник угодил в ловушку: он решил сократить путь до образовательного учреждения через теплотрассу, но его нога соскользнула и застряла между труб. Ребенок сидел на улице, пока его не заметили прохожие.

Мужчины укутали одеялом первоклассника, попытались его освободить, но ничего не получилось. Тогда пришлось вызывать пожарно-спасательную службу. Специалисты «Центроспаса» вызволили школьника и передали его бригаде скорой помощи.

«Обращаем внимание родителей школьников, короткий путь по теплотрассе очень опасен. Чтобы сэкономить время в пути, дети используют трубы, которые совсем для этого не предназначены. В результате подобных ухищрений ребенок может получить серьезную травму. Занесите в телефонную книгу ребенка номера экстренных служб 101 или 112 (единая диспетчерская служба)», – подчеркнули в КУ «Центроспас-Югория».


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Сегодня в 10:02, просмотров: 40, комментариев: 0

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