37 населенных пунктов Югры посетили медики во время зимней экспедиции

В Центре профпатологии Ханты-Мансийска подвели итоги работы передвижных медицинских комплексов в зимний период. Экспедиция стартовала после новогодних каникул и завершилась 29 марта. За это время «передвижки» побывали в 37 населенных пунктах, при этом в прошлые сезоны специалисты успевали посетить 14-16 поселений.

«Медицинских бригад стало больше, появилась возможность побывать в поселениях, до которых раньше просто руки не доходили, а точнее из-за дефицита времени не успевали доехать. Теперь врачи смогли добраться до самых крайних населенных пунктов Югры», - сообщает окружной департамент здравоохранения.

Как рассказал руководитель центра Николай Ташланов, в этом году выездную медпомощь оказывали сразу две врачебные бригады, которые работали в Восточном (Нижневартовский район) и Западном (в сторону Кондинского и Березовского районов) направлениях. Всего врачи осмотрели 6,8 тыс. человек, из них представителей коренных малочисленных народов Севера – 1 122 человека. За время зимней вахты пациенты прошли более 12 тыс. медицинских осмотров, а передвижные лабораторно-диагностические комплексы произвели свыше 24 тыс. исследований.

В мае в Югре запустят новый проект по предоставлению качественной медицинской помощи жителям удаленных территорий Югры. Это сухопутный вариант летней навигации, который будет реализовываться параллельно с работой плавполиклиники «Николай Пирогов». Уже составлен перечень населенных пунктов, где побывают медицинские бригады. В сухопутном списке – 39 поселений, а плавполиклиника отработает 47 сел и деревень округа.