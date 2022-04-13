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В Октябрьском районе ХМАО ветшают дома-памятники

Прокуратура добилась ремонта для двух памятников культурного наследия в ХМАО

В Октябрьском районе ХМАО ветшают дома-памятники
прокуратура ХМАО

Прокуратура Октябрьского района добилась ремонта для двух памятников культурного наследия регионального значения, расположенных в Октябрьском районе. Речь идет о «Доме рыбопромышленника Горгушенко» в поселке Октябрьское и жилом доме в составе ансамбля «Усадьба купцов Новицких» в поселении Шеркалы. Оба строения находятся в собственности Октябрьского района.

Прокурорская проверке показала, что элементы построек объектов находятся в неудовлетворительном состоянии и требуют срочного проведения ремонтно-реставрационных работ.

«При этом собственником объектов меры по реставрации объектов культурного значения по настоящее время не принимались, контроль за фактическим состоянием объектов не осуществляется», - подчеркнули в пресс-службе окружного надзорного ведомства.

Прокуратура внесла главе Октябрьского района представление. Собственник объектов обязался провести ремонтно-реставрационные работы до конца года.


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Сегодня в 13:36, просмотров: 72, комментариев: 0

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