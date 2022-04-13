54 направления подготовил Utair для ХМАО в весенне-летнем расписании

Авиакомпания Utair планирует для ХМАО рейсы по 54 направлениям в весенне-летнем расписании: 40 маршрутов внутри округа и 14 — из Югры в другие регионы России. Как сообщает пресс-служба перевозчика, в округе реализуется масштабная программа полетов, которая связывает небольшие югорские города с административными центрами, а те, в свою очередь, — с Москвой и регионами.

Запланированные маршруты Utair в весенне-летнем раcписании:

Сургут — Анапа, Баку, Барнаул, Белоярский, Геленджик, Горно-Алтайск, Грозный, Екатеринбург, Ереван, Краснодар, Курган, Минеральные Воды, Москва, Новосибирск, Нягань, Омск, Пермь, Самара, Санкт-Петербург, Советский, Сочи, Ташкент, Тюмень, Худжанд;

Ханты-Мансийск — Белоярский, Екатеринбург, Игрим, Москва, Нижневартовск, Нягань, Омск, Сургут, Тюмень, Урай, Уфа;

Нижневартовск — Анапа, Краснодар, Омск, Сочи, Тюмень, Уфа, Ханты-Мансийск;

Урай — Екатеринбург, Тюмень, Ханты-Мансийск;

Белоярский — Березово, Нягань, Тюмень, Советский, Сургут, Ханты-Мансийск;

Березово — Белоярский, Игрим, Ханты-Мансийск;

Игрим — Березово, Тюмень, Ханты-Мансийск;

Нягань — Белоярский, Тюмень, Сургут, Ханты-Мансийск;

Советский — Белоярский, Екатеринбург, Тюмень.