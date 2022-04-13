Лидером по суточной заболеваемости коронавирусом в Югре стал Сургут

В ХМАО за последние сутки выявлено 100 новых случаев заражения коронавирусом, днем ранее было 42. Новые заболевшие зарегистрированы в 16 муниципалитетах округа. Больше всего в Сургуте – 26, Ханты-Мансийске – 22, Покачах – 12 и Нижневартовске – 10.

«На момент выявления у 90 человека наблюдались признаки ОРВИ, у 9 зафиксирована пневмония, у 1 – бессимптомно», - сообщает окружной оперативный штаб.

Также за сутки в Югре от коронавируса умер один пациент. За весь период пандемии, согласно официальным данным, жертвами инфекции в регионе стал 2 531 человек.